Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В МИД опровергли сведения о причастности России к радиации в Европе

13:22

Фото: press-az.com



Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков категорически опроверг сообщения о том, что повышение радиационного фона в Северной Европе якобы может быть связано с испытаниями российского вооружения.



Ранее с такими предположениями выступил Forbes, а в Госдепе Соединенных Штатов уже выразили мнение о том, что необходимо закрыть эти "ужасные" проекты.



Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, которого цитирует сегодня агентство "Интерфакс", речь идет об очередных информационных вбросах. Комментируя публикации о скачке радиации из-за испытания Россией ракет, высокопоставленный дипломат отметил, что американцам хорошо известна позиция Москвы о том, "что и как следует обсуждать в формате диалога по стратегической стабильности".



Замминистра отметил, за подобными информационными вбросами, которые могут быть притянуты к любым сюжетам, стоит просто "наблюдать" как за природными явлениями. Попытки американского руководства вновь и вновь поднять вопрос о российских новых системах говорят "о том, что они для них, мягко говоря, небезразличны", - подчеркнул Рябков.



Ранее в журнале Forbes появилась публикация о повышении радиационного фона над севером Европы. В статье высказывались предположения о том, что причиной изменений могли стать проводимые Россией испытания новых образцов стратегического ядерного вооружения.



Отреагировав на сообщения о испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон", которые якобы негативно повлияли на радиационную обстановку на севере Европы, спецпредставитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал к закрытию упомянутых в публикации проектов.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 3.7.2020 22:09 Путин выразил Нурмагомедову соболезнования в связи со смертью отца

Путин выразил Нурмагомедову соболезнования в связи со смертью отца 3.7.2020 03:41 В МИД прокомментировали книгу о рейсе MH17, вышедшую в Малайзии

В МИД прокомментировали книгу о рейсе MH17, вышедшую в Малайзии 2.7.2020 17:50 Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к конституции

Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к конституции 2.7.2020 12:41 NYT назвала имя посредника при предполагаемых контактах талибов с РФ

NYT назвала имя посредника при предполагаемых контактах талибов с РФ 1.7.2020 23:37 В ЦИК обработали половину протоколов: поправки поддерживают более 74% россиян