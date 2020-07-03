ИнтерНовости - новости в стране и мире
Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 млн рублей
Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 млн рублей
В МИД опровергли сведения о причастности России к радиации в Европе
В МИД опровергли сведения о причастности России к радиации в Европе
В России число умерших от коронавируса превысило 10 тыс. человек
В России число умерших от коронавируса превысило 10 тыс. человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В МИД опровергли сведения о причастности России к радиации в ЕвропеВ МИД опровергли сведения о причастности России к радиации в Европе
В России число умерших от коронавируса превысило 10 тыс. человекВ России число умерших от коронавируса превысило 10 тыс. человек
Путин выразил Нурмагомедову соболезнования в связи со смертью отцаПутин выразил Нурмагомедову соболезнования в связи со смертью отца
Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 млн рублейЗамглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 млн рублей
Адвокат прокомментировал информацию о том, что Ефремов не признает вину в совершении ДТПАдвокат прокомментировал информацию о том, что Ефремов не признает вину в совершении ДТП

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В МИД опровергли сведения о причастности России к радиации в Европе


13:22
В МИД опровергли сведения о причастности России к радиации в ЕвропеФото: press-az.com

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков категорически опроверг сообщения о том, что повышение радиационного фона в Северной Европе якобы может быть связано с испытаниями российского вооружения.

Ранее с такими предположениями выступил Forbes, а в Госдепе Соединенных Штатов уже выразили мнение о том, что необходимо закрыть эти "ужасные" проекты.

Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, которого цитирует сегодня агентство "Интерфакс", речь идет об очередных информационных вбросах. Комментируя публикации о скачке радиации из-за испытания Россией ракет, высокопоставленный дипломат отметил, что американцам хорошо известна позиция Москвы о том, "что и как следует обсуждать в формате диалога по стратегической стабильности".

Замминистра отметил, за подобными информационными вбросами, которые могут быть притянуты к любым сюжетам, стоит просто "наблюдать" как за природными явлениями. Попытки американского руководства вновь и вновь поднять вопрос о российских новых системах говорят "о том, что они для них, мягко говоря, небезразличны", - подчеркнул Рябков.

Ранее в журнале Forbes появилась публикация о повышении радиационного фона над севером Европы. В статье высказывались предположения о том, что причиной изменений могли стать проводимые Россией испытания новых образцов стратегического ядерного вооружения.

Отреагировав на сообщения о испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон", которые якобы негативно повлияли на радиационную обстановку на севере Европы, спецпредставитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал к закрытию упомянутых в публикации проектов.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к конституцииПутин поблагодарил россиян за одобрение поправок к конституции
Принц Чарльз ожидал сложностей из-за Меган Маркл Принц Чарльз ожидал сложностей из-за Меган Маркл
В Китае отреставрировали фрески семи Гротов АрджайВ Китае отреставрировали фрески семи Гротов Арджай
В России за сутки выявили 6556 случаев коронавирусаВ России за сутки выявили 6556 случаев коронавируса
В Ингушетии при обстреле автомобиля ранен полицейскийВ Ингушетии при обстреле автомобиля ранен полицейский

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru