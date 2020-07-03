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В МИД опровергли сведения о причастности России к радиации в Европе
13:22
Фото: press-az.com
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков категорически опроверг сообщения о том, что повышение радиационного фона в Северной Европе якобы может быть связано с испытаниями российского вооружения.
Ранее с такими предположениями выступил Forbes, а в Госдепе Соединенных Штатов уже выразили мнение о том, что необходимо закрыть эти "ужасные" проекты.
Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, которого цитирует сегодня агентство "Интерфакс", речь идет об очередных информационных вбросах. Комментируя публикации о скачке радиации из-за испытания Россией ракет, высокопоставленный дипломат отметил, что американцам хорошо известна позиция Москвы о том, "что и как следует обсуждать в формате диалога по стратегической стабильности".
Замминистра отметил, за подобными информационными вбросами, которые могут быть притянуты к любым сюжетам, стоит просто "наблюдать" как за природными явлениями. Попытки американского руководства вновь и вновь поднять вопрос о российских новых системах говорят "о том, что они для них, мягко говоря, небезразличны", - подчеркнул Рябков.
Ранее в журнале Forbes появилась публикация о повышении радиационного фона над севером Европы. В статье высказывались предположения о том, что причиной изменений могли стать проводимые Россией испытания новых образцов стратегического ядерного вооружения.
Отреагировав на сообщения о испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон", которые якобы негативно повлияли на радиационную обстановку на севере Европы, спецпредставитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал к закрытию упомянутых в публикации проектов.
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