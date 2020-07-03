Новости шоу-бизнеса

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В Японии произошло массовое отравление: пострадали более 3 тыс. детей
3.7.2020 05:11
Фото: smi2.net
В результате массового пищевого отравления в японском городе Ясио пострадали учащиеся начальных и средних классов, а также педагогов.
По данным местных властей, помощь медикам потребовалась 2000 детей из младшей школы. Сведений о состоянии пострадавших пока не поступало.
Кроме того, отравились свыше 1100 учащихся средних школ, а также несколько десятков педагогов. По последней официальной информации, в результате ЧП в общей сложности пострадали 3453 школьников и учителей, передает Reuters со ссылкой на представителей городской администрации.
Местные правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств и причин инцидента. Предположительно, незадолго до отравления все дети и педагоги могли употреблять в пищу комплексный обед, который включал в себя жареную курицу, рис, суп мисо, блюдо из картофеля и тунца, а также салат из морских водорослей.
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