|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Офис в Кэсоне взорвали из-за порнографических листовок о жене Ким Чен Ына
11:31
Фото: svpressa.ru
Главу КНДР Ким Чен Ына возмутили листовки, которые засылала Южной Кореей через госграницу, так как на них была изображена его жена Ли Соль Чжу.
Супруга лидера государства при этом была представлена в самом непристойном виде, сообщает Daily Mail.
Как утверждалось в контрпропагандистских материалах, жена Ким Чен Ына якобы снималась в порнографическом фильме. Листовки с соответствующими снимками и стали главной причиной подрыва властями КНДР межкорейского офиса связи в Кэсоне.
Инцидент произошел 16 июня. Как заявили в Северной Кореи, они действительно сделали это намеренно, из-за необходимости отреагировать на "народный гнев".
Российский посол в КНДР Александр Мацегора также подтвердил информацию об оскорбительном содержании листовок. По словам дипломата, "нечистоплотная" контрпропаганда затрагивала жену Ким Чен Ына.
Позже власти Северной Кореи заявили о том, что могут снова вспомнить об идее превращения Сеула в "море огня", раз руководство Южной Кореи не способно следить за своими высказываниями. Речь шла об оценке, которую в Сеуле дали действиям северного соседа, назвав их нарушением Пханмунчжомской декларации и односторонним разрывом соглашения.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|