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СМИ: Трамп оскорбительно отзывался о Меркель и Мэй
30.6.2020 17:29
Фото: spiegel.de
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп во время засекреченных телефонных разговоров позволял себе довольно жесткие и даже оскорбительные высказывания в адрес лидеров других государств и политиков, пишет "Лента.ру" со ссылкой на CNN. В частности, американский президент не стеснялся в выражениях, говоря о германском канцлере Ангеле Меркель.
По данным CNN, американский президент позволил себе назвать представительницу официального Берлина "глупой". По мнению Дональда Трампа, канцлер ФРГ якобы находится под влиянием Москвы.
Кроме того, глава Белого дома назвал "дурой" экс-премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Американский лидер подверг резкой критике ее безынициативность с Brexit и НАТО, а также действия в плане иммиграционной политики.
Как рассказал журналистам источник, пожелавший сохранить анонимность, президент Соединенных Штатов также крайне негативно говорил о своем французском коллеге Эммануэле Макроне, премьер-министре Канады Джастине Трюдо и некоторых других деятелях.
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