Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин посмертно наградил 19-летнюю ульяновскую активистку

29.6.2020 22:32

Фото: kazanfirst.ru



Глава РФ Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград, согласно которому волонтер из Ульяновской области Светлана Анурьева будет посмертно удостоена Ордена Пирогова.



Об этом сообщается на официальном портале президента.



Как информирует сайт главы российского государства, указом Владимира Путина за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусном, посмертно Орденом Пирогова будет награждена 19-летняя Светлана Анурьева.



Юная жительница Ульяновской области после того, как началась пандемия коронавируса, оказывала помощь одиноким пожилым людям. Девушка развозила им продукты, чтобы они не подвергали себя опасности в это сложное время.



В первых числах мая Светлана Анурьева была вынуждена обратиться к медикам в связи с резким ухудшением самочувствия. Врачи диагностировали у нее неоперабельную форму онкологического заболевания, которая в тот момент уже достигла четвертой степени.



После того, как пациентку выписали, она продолжила волонтерскую деятельность, помогая нуждающимся. В конце мая Светлана Анурьева умерла.



Автор: Злата Богатова

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