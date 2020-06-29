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ВОЗ: пандемия коронавируса набирает темп
29.6.2020 21:04
Фото: vk.com
Глава ВОЗ объявил о том, что темпы распространения коронавирусной инфекции не замедляются.
Как заявил Тедрос Гебрейесус, на сегодняшний день большинство людей в мире пока еще остаются восприимчивыми к заболеванию.
Несмотря на то, что пандемия нового коронавируса COVID-19 продолжается уже в течение полугода, до завершения кризиса еще далеко, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Выступив на сегодняшнем брифинге, руководитель ВОЗ подчеркнул, что темпы распространения болезни в некоторых регионах продолжают расти. Во многих государствах, где власти вводили беспрецедентные ограничительные меры, удалось добиться прогресса в сдерживании коронавируса.
Однако на глобальном уровне, хоть пандемия и несколько замедлилась, окончательно победить COVID-19 пока еще не удалось, констатировал Тедрос Гебрейесус.
По последним данным, количество зараженных в мире сейчас составляет более 10 млн человек, за минувшие сутки прирост числа инфицированных по всем странам превысил 166 тыс.
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