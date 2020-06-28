ИнтерНовости - новости в стране и мире
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей семьям с детьми
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей семьям с детьми
СМИ: При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали 7 человек
СМИ: При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали 7 человек
Сервис Hulu изъял эпизод популярного ситкома из-за грязевых масок
Сервис Hulu изъял эпизод популярного ситкома из-за грязевых масок
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали 7 человекСМИ: При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали 7 человек
Путин подписал указ о призыве на военные сборыПутин подписал указ о призыве на военные сборы
Пропавшую под Тулой школьницу нашли погибшейПропавшую под Тулой школьницу нашли погибшей
Главврач Коммунарки отреагировал на слухи о найденных медкартах и бирках от труповГлавврач Коммунарки отреагировал на слухи о найденных медкартах и бирках от трупов
Сервис Hulu изъял эпизод популярного ситкома из-за грязевых масокСервис Hulu изъял эпизод популярного ситкома из-за грязевых масок

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Трамп: Москва полностью переиграла Обаму


28.6.2020 22:31
Трамп: Москва полностью переиграла ОбамуФото: news.ru

Как убежден президент США Дональд Трамп, его предшественник Барак Обама в прошлом намеревался добиться исключения России из G8, потому что Москва смогла его полностью переиграть.

Глава Белого дома поделился мнением по этому поводу в своем Twitter.

Комментируя высказывания соперника в предвыборной гонке Джозефа Байдена о том, что не стоит приглашать Россию присоединяться к Группе семи (G7), действующий американский лидер в очередной раз поделился мнением о своем предшественнике. По словам Дональда Трампа, когда у власти находился Барак Обама, США были слабыми, и это проявлялось "во всем, но особенно в отношении России".

По словам Трампа, на тот момент Вашингтон настаивал на исключении России из Группы восьми (G8) потому, что Москва практически полностью переиграла Барака Обаму на внешнеполитической арене.

Ранее нынешний глава США заявил о том, что в ходе предвыборной кампании 2016 года Обама мог организовать за ним слежку.

Напомним, Дональд Трамп подверг резкой критике недавнюю статью в The New York Times о России и Афганистане. Как подчеркнул президент Соединенных Штатов, он не располагает никакими сведениями о том, что якобы имели место подобные нападения на американских военных.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Сумчатая саблезубая кошка была падальщиком, выяснили ученыеСумчатая саблезубая кошка была падальщиком, выяснили ученые
Возле Стоунхенджа найден крупнейший в Британии неолитический памятникВозле Стоунхенджа найден крупнейший в Британии неолитический памятник
В Норильске на обогатительной фабрике произошла утечкаВ Норильске на обогатительной фабрике произошла утечка
Ученые обнаружили у клеток, зараженных коронавирусом, «зловещие щупальца»Ученые обнаружили у клеток, зараженных коронавирусом, «зловещие щупальца»
Forbes назвал лучшие вузы РоссииForbes назвал лучшие вузы России

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru