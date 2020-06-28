|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Трамп: Москва полностью переиграла Обаму
28.6.2020 22:31
Фото: news.ru
Как убежден президент США Дональд Трамп, его предшественник Барак Обама в прошлом намеревался добиться исключения России из G8, потому что Москва смогла его полностью переиграть.
Глава Белого дома поделился мнением по этому поводу в своем Twitter.
Комментируя высказывания соперника в предвыборной гонке Джозефа Байдена о том, что не стоит приглашать Россию присоединяться к Группе семи (G7), действующий американский лидер в очередной раз поделился мнением о своем предшественнике. По словам Дональда Трампа, когда у власти находился Барак Обама, США были слабыми, и это проявлялось "во всем, но особенно в отношении России".
По словам Трампа, на тот момент Вашингтон настаивал на исключении России из Группы восьми (G8) потому, что Москва практически полностью переиграла Барака Обаму на внешнеполитической арене.
Ранее нынешний глава США заявил о том, что в ходе предвыборной кампании 2016 года Обама мог организовать за ним слежку.
Напомним, Дональд Трамп подверг резкой критике недавнюю статью в The New York Times о России и Афганистане. Как подчеркнул президент Соединенных Штатов, он не располагает никакими сведениями о том, что якобы имели место подобные нападения на американских военных.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|