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Путин прокомментировал домыслы о «вбросе» коронавируса
18:03
Фото: smi2.net
Для успешной борьбы с новым коронавирусом мировому сообществу необходимо объединить усилия и действовать сообща, а не выдвигать взаимные обвинения, считает российский президент Владимир Путин. Глава РФ поделился своим мнением по этому поводу в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на канале "Россия-1".
По словам Владимира Путина, нужно стараться "объединять усилия, а не обвинять друг друга", чтобы эффективно бороться с пандемией нового коронавируса. Российский лидер подчеркнул, что эпидемия ничего не изменит в глобальном смысле, однако может стать толчком для развития.
Глава РФ также высказался о том, что некоторые политические силы стремятся использовать пандемию, создавая различные конспирологические теории о происхождении коронавируса. Сейчас важно "противодействовать тому, что произошло", - подчеркнул Путин. Не надо "рассусоливать на тему" возникновения COVID-19, это задача специалистов, которым предстоит анализировать пути заболевания, отметил президент.
На данный момент "нет никаких для этого оснований", чтобы говорить о неком умышленном "вбросе" коронавируса, добавил российский лидер. По словам Путина, "если кто-то будет придерживаться такой версии", ничего хорошего из этого не выйдет.
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