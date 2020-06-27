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Мэр украинского города сжег флаг России недалеко от посольства
14:22
Фото: smi2.net
Градоначальник украинского Конотопа Артем Семенихин публично осквернил российский флаг, опубликовав затем соответствующее видео на своей странице в социальной сети Facebook.
Скандально известный мэр сжег триколор неподалеку от посольства РФ в Киеве.
Отмечается, что на такие действия Артема Семенихина подтолкнул просмотр некого видеоролика, в котором блогер разоблачает мэра Конотопа. Не опровергая обвинения в преступной деятельности, градоначальник решил публично поджечь государственный флаг РФ.
В прошлом Семенихин уже не раз позволял себе русофобские выходки. В частности, в минувшем январе по его инициативе был сооружен памятник Степану Бандере - известному приспешнику нацистов. Он был установлен на расстоянии около 70 км от российской границы.
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