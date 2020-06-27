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Под Тамбовом поезд насмерть сбил 15-летнюю девочку


00:50
Под Тамбовом поезд насмерть сбил 15-летнюю девочкуФото: vagon.by

Трагедия случилась на перегоне станций Рада - Цена, информирует пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как стало известно, подросток получил смертельные ранения после наезда пассажирского состава.

Пассажирский поезд сбил несовершеннолетнюю девочку на территории Тамбовской области. По данным ведомства, ЧП случилось на перегоне станций Рада - Цена около 17:45 по московскому времени. От полученных ранений девочка 2005 г.р. скончалась. Рядом с ней в тот момент находился мальчик 2004 г.р., он не пострадал.

Уточняется, что состав следовал из Астрахани в Петербург.

Следственные органы приступили к проверке по факту случившегося. Информации о том, как девочка могла оказаться под колесами поезда, пока нет. Обстоятельства гибели подростка выясняют специалисты. По итогам предварительного разбирательства будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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