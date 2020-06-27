Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Тамбовом поезд насмерть сбил 15-летнюю девочку

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Фото: vagon.by



Трагедия случилась на перегоне станций Рада - Цена, информирует пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.



Как стало известно, подросток получил смертельные ранения после наезда пассажирского состава.



Пассажирский поезд сбил несовершеннолетнюю девочку на территории Тамбовской области. По данным ведомства, ЧП случилось на перегоне станций Рада - Цена около 17:45 по московскому времени. От полученных ранений девочка 2005 г.р. скончалась. Рядом с ней в тот момент находился мальчик 2004 г.р., он не пострадал.



Уточняется, что состав следовал из Астрахани в Петербург.



Следственные органы приступили к проверке по факту случившегося. Информации о том, как девочка могла оказаться под колесами поезда, пока нет. Обстоятельства гибели подростка выясняют специалисты. По итогам предварительного разбирательства будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.



Автор: Злата Богатова

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