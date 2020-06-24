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Алтайский губернатор самоизолировался из-за выявления коронавируса у сотрудников
10:02
Фото: vk.com
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ближайшее время будет работать дистанционно, находясь дома и соблюдая самоизоляцию.
Глава региона принял такое решение в связи с выявлением коронавирусной инфекции у нескольких сотрудников администрации, указано на сайте краевого правительства.
Как поясняет сам Виктор Томенко, комментируя свое решение, с заразившимися сотрудниками он контактировал почти ежедневно. В результате, когда у них было подтверждено инфицирование, он объявил об уходе на самоизоляцию. Алтайский губернатор ближайшее время будет работать, оставаясь дома.
По причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки в формат видеоконференций ранее уже перевели большую часть совещаний и планерок, пояснили в правительстве края. Однако сохранялась необходимость многочисленных личных контактов.
По данным ТАСС, пресс-служба администрации региона отказалась сообщить, кто из местных чиновников заразился коронавирус.
Согласно последним официальным данным, которые опубликовал ранее оперативный штаб региона по борьбе с распространением коронавирусом, за минувшие сутки на территории края зарегистрировали 78 случаев заражения, 43 пациента были признаны выздоровевшими. В общей сложности за период с начала вспышки в регионе коронавирусом заразились около 3,6 тыс. человек, более 2,4 тыс. уже вылечились.
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