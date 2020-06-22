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Грузинский ведущий Габуния снова оскорбил Путина


22.6.2020 21:42
Грузинский ведущий Габуния снова оскорбил ПутинаФото: multimedia.ge

В Грузии скандально известный тележурналист Георгий Габуния вновь позволил себе оскорбительный выпад в сторону президента РФ Владимира Путина.

На этот раз инцидент случился в эфире канала Mtavari Аrкніи.

Грузинский журналист Георгий Габуния снова позволил себе прямо в эфире высказывать оскорбления в адрес российского президента Владимира Путина.

Около года назад Габуния уже делал подобное в эфире телевизионного канала "Рустави 2". Вскоре после того, как он обратился в адрес Путина с оскорблениями, руководитель телеканала Ника Гварамия выразил поддержку ведущему.

Спустя некоторое время телеканал "Рустави 2" сменил владельца, а новый собственник уволил Габунию вместе с Гварамией.

Помимо нецензурных реплик в адрес президента РФ, говоривший на русском языке грузинский журналист также разразился проклятиями в сторону чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Не так давно Габуния также заявил о том, что не намерен приносить извинения за свою прошлогоднюю выходку, как того требовал от журналиста Кадыров.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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