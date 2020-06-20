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Пропавшие под Тамбовом мать с младенцем найдены погибшими
20.6.2020 14:17
Фото: livejournal.com
В водоеме под Тамбовом найдены тела матери и ее восьмимесячной дочери, информирует пресс-служба регионального СУ СКР.
Женщина и ее маленький ребенок пропали около четырех суток назад, все это время велись их поиски.
По предварительным данным, явных признаков насильственной смерти на телах выявлено не было. Причины смерти женщины и ее ребенка, которые были найдены погибшими в водоеме населенного пункта Новоюрьево, предстоит установить экспертам.
Следственные органы региона приступили к проведению проверки по факту трагического происшествия.
Сигнал об исчезновения 28-летней женщины поступил в правоохранительные структуры еще 16 июня. Вскоре возбудили уголовное дело по п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), активно продолжались поисковые мероприятия. Помимо полицейских и сотрудников СКР в них участвовали волонтеры отряда "Лиза Алерт" и неравнодушные односельчане.
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