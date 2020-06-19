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Кадыров поддержал чеченцев, устроивших разгром во французском ДижонеКадыров поддержал чеченцев, устроивших разгром во французском Дижоне

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Кадыров поддержал чеченцев, устроивших разгром во французском Дижоне


13:30
Кадыров поддержал чеченцев, устроивших разгром во французском ДижонеФото: surfingbird.ru

По словам Рамзана Кадырова, причиной случившегося стало нападение на чеченского подростка.

Раз правоохранительные органы французского Дижона не смогли взять ситуацию под свой контроль, это пришлось сделать землякам избитого юноши.

События во французском Дижоне не являются межэтническим конфликтом, подчеркнул глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, вступившиеся за представителя своей диаспоры действовали совершенно правильно.

В своем телеграм-аккаунте Кадыров пояснил, что внимательно следит за тем, что происходит в Дижоне. При этом против того, чтобы события связывали с межэтническими конфликтами. Причиной ЧП стало нападение на 16-летнего чеченца, который заступился за своего друга. Юноша получил серьезные травмы - его избили местные наркодилеры, а "правосудие не отреагировало".

Дело в том, что местные власти не сумели вовремя навести порядок с наркоторговцами, творящими беспредел. В результате представители молодого поколения решили взять "ситуацию в свои руки", отметил чеченский лидер.

Ранее во французских СМИ появились сообщения о беспорядках в Дижоне, продолжавшихся в течение нескольких суток. В частности, несколько десятков вооруженных чеченцев разгромили местную кальянную Le Black Pearl. Заведение якобы принадлежало жителям Дижона магрибского происхождения, связанным с нападением на подростка с чеченскими корнями.

Отмечалось, что молодежь, собиравшаяся на площади Республики и в районе Гресиль, имела при себе прутья, ножи и бейсбольные биты. Лица при этом были закрыты масками. В ночь на понедельник на улицы вышли уже около двухсот человек, которые поджигали автомобили и мусорные баки, а также провоцировали стычки. Как писали пользователи социальных сетей, сотрудники полиции не препятствовали молодым людям, которые практически всю ночь "патрулировали" улицы.

Автор: Злата Богатова

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