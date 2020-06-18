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СМИ: Экс-глава Чувашии умер от коронавируса
18.6.2020 23:40
Фото: gazeta.ru
Михаил Игнатьев, в течение более чем девяти лет руководивший Чувашией, скончался в больнице.
Бывшего главу региона ранее госпитализировали с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, передают российские СМИ.
Ранее стало известно, что у Михаила Игнатьева диагностировали двустороннюю пневмонию. Источник в администрации главы республики подтвердил сведения о том, что бывший глава региона умер, заразившись коронавирусом, передает агентство "Интерфакс".
В начале года произошло сразу два инцидента с участием Игнатьева, вызвавших большой резонанс. Чиновнику сначала пришлось извиняться за призыв "мочить" журналистов и блогеров, а вскоре после этого в Сети разошлась видеозапись с подпрыгивающим представителем МЧС. Игнатьев вынудил офицера делать это, когда вручал ключи от новой пожарной техники.
В результате 28 января стало известно о том, что Игнатьева исключили из "Единой России". Днем позже президент РФ Владимир Путин снял его с поста главы Чувашии из-за утраты доверия.
В конце минувшего мая Игнатьев пытался оспорить указ Путина об отставке, но Верховный суд частично отклонил иск. Отмечалось, что экс-чиновник не только выражал несогласие из-за ухода с должности, но и добивался права на дополнительные социальные гарантии. Предполагалось, что заседание по его заявлению пройдет 30 июня.
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