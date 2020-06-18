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Под Псковом обнаружили массовое захоронение людей
18.6.2020 22:03
Фото: utimenews.org
Следственные органы Псковской области приступили к проверке по факту массового захоронения, которое было обнаружено близ деревни Моглино, передает ТАСС.
Останки были найдены поисковиками в непосредственной близости от областного центра.
Со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР отмечается, что неподалеку от населенного пункта Моглино в период Великой Отечественной войны располагался одноименный концентрационный лагерь. На близлежащем кладбище могли быть захоронены около трех тысяч жертв, убитых с 1941 по 1944 год.
По мнению историков, погибшие были различного возраста и национальностей.
В СУ СКР пояснили, что по факту обнаружения массового захоронения мирных граждан, которые погибли в годы ВОВ от рук нацистов, проводится проверка. В ведомстве добавили, что останки были найдены в процессе запланированных работ, которые проводились в рамках масштабного проекта "Без срока давности".
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