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В Москве четыре человека погибли в результате стрельбы


18.6.2020 18:12
В Москве четыре человека погибли в результате стрельбыФото: vk.com

ЧП случилось в квартире одного из домов на улице Приорова в северной части российской столицы. Расследование уже взяла под свой контроль прокуратура.

По данным ряда СМИ, в числе погибших могут быть дети.

По факту гибели четырех человек при стрельбе в доме на улице Приорова возбуждено уголовное дело, обстоятельства случившегося выясняются, отметили в пресс-службе столичной прокуратуры. В ведомстве добавили, что прокуратура устанавливает, было ли у стрелявшего разрешение на оружие, и обоснованно ли мужчина ранее его получил, учитывая, что  в прошлом он был судим.

Кроме того, ситуацию уже взяла на контроль уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

По предварительной информации, мужчина открыл огонь в ходе конфликта, смертельно ранив трех человек. От полученных повреждений они скончались на месте. В числе жертв - двое детей. Нападавший позже покончил жизнь самоубийством, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Москвы.

Установлено также, что стрелявший молодой человек в прошлом имел судимость за кражу. В столичной полиции назвали его имя - Севастьян Путинцев. На кадрах, которые сняла установленная в подъезде камера, можно увидеть, как злоумышленник идет к квартире с охотничьим карабином в чехле. Вероятно, убийство не было спонтанным.

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники, нападавший мог застрелить свою сожительницу. По предварительным данным, также могла получить ранения бабушка детей, тогда как виновник происшествия выжил. Однако по информации других СМИ, стрелявший погиб во время штурма.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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