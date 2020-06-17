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Bloomberg: ветеранов перед встречей с Путиным на параде Победы отправили на карантин
06:02
Фото: smi2.net
Ветеранов, которые во время парада Победы будут сидеть на одной трибуне с президентом РФ Владимиром Путиным, направили на двухнедельный карантин по коронавирусу.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, цитируя источники среди чиновников.
По словам российских чиновников, которые осведомлены о том, как проходит подготовка к параду Победы, ветеранов направили на карантин по коронавирусу. Отмечается, что за две недели до торжественного мероприятия ветеранов поместили в санатории, чтобы обеспечить защиту главы государства от возможного заражения коронавирусом.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 16 сообщила о том, что ветеранам представится возможность наблюдать парад Победы с трибун без масок. На Красной площади будут специально предусмотрены места через два кресла, чтобы пожилые люди могли без защитных средств смотреть.
По словам Поповой, перед парадом тщательно промоют и продезинфицируют трибуны. 24 июня, когда состоится торжество, за ветеранами направят специально подготовленный транспорт, который также прошел соответствующую обработку.
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