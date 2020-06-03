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Чехия выдворяет российских дипломатов
16:05
Фото: rusdialog.ru
Андрей Бабиш
В Праге приняли решение о высылке двух сотрудников российского посольства, передает агентство ТАСС.
Признав, что дело о "доставке" в Чехию рицина оказалось вымышленным, двух дипломатов объявили персонами нон грата.
Чешские власти объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, заявил премьер-министр Андрей Бабиш. Представитель официальной Праги сообщил, что дипломаты будут выдворены за пределы страны.
Глава чешского правительства также высказался о недавнем скандале, связанном с отравляющим веществом рицином. Как писали местные СМИ, якобы его ввез в Чехию человек, связанный с российской дипмиссией. Публикации появились вскоре после того, как в Праге был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Бабиш признал, что эта история представляет собой лишь вымысел.
Премьер-министр Чехии пояснил, что причиной этих слухов стала некая внутренняя борьба между сотрудниками российского дипломатического представительства в Праге. По словам Бабиша, один из них умышленно проинформировал спецслужбы Чехии о нападении, которому якобы могут подвергнуться местные политики и чиновники.
Учитывая, что подобные действия спровоцировали осложнения "в чешско-российских отношениях", дипломатические сотрудники, причастные к скандалу, должны понести ответственность и больше не могут оставаться в Чехии.
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