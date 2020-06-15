Франция открывает границы для граждан ЕС

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15.6.2020 12:13

Фото: smi2.net



С 15 июня Франция открывает границы для граждан государств, которые входят в Евросоюз, пишут зарубежные СМИ.



Некоторые ограничения пока будут распространяться лишь на тех, кто прибывает из Великобритании и Испании - им придется соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.



Предполагается, что с 1 июля власти Франции откроют границы со странами, которые не входят в ЕС, но уже смогли взять эпидемию под свой контроль.



При этом столичный регион официально объявили "зеленой зоной", т.е. территорией, которая безопасна в эпидемиологическом плане. Поэтому власти разрешили всем ресторанам и кафе возобновить деятельность не только на верандах, но и внутри.



С 22 июня начнут работать детские сады, а также школы - начальные и средние.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о первой победе над коронавирусом. Выступив с телеобращением, глава государства пояснил, что пока нельзя "полностью свести на нет бдительность", необходимо соблюдать профилактические меры, включая физическое дистанцирование.



По данным официальной статистики, за период с начала пандемии во Франции коронавирусом заразились 157 тыс. человек, было зафиксировано около 30 тыс. летальных исходов. Признаны выздоровевшими на сегодняшний день более 70 тыс. человек.



Автор: Злата Богатова

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