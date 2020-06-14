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В Краснодаре умерла выдававшая себя за хирурга Алена Верди


11:22
В Краснодаре умерла выдававшая себя за хирурга Алена ВердиФото: РЕН ТВ

В одной из больниц кубанской столицы скончалась Алена Верди, обвиняемая в уродовании пациенток.

Выдавая себя за пластического хирурга, она успела провести немало калечащих операций, полагает следствие.

Алена Верди, находившаяся под домашним арестом, была найдена в косметологическом кабинете 30 мая. В тот момент она находилась без сознания и позже впала впала в состояние комы. Женщину госпитализировали, все это время она получала помощь в отделении реанимацию.

Как сообщает РЕН ТВ, так и не придя в себя, Алена Верди скончалась сегодня ранним утром, примерно в 5:50. Причины смерти предстоит выяснить специалистам, уже назначена судмедэкспертиза.

Предполагалось, что очередное заседание суда по делу Верди состоится 4 июня, но после случившегося его перенесли. По версии следствия, по меньшей мере семь женщин, прооперированных ранее лже-хирургом, могли получить тяжкий вред здоровью.

Незаконные хирургические вмешательства Верди, купившая поддельный диплом об окончании медицинского вуза, проводила в период с марта 2015 года по октябрь 2017 года. Ранее правоохранительные органы сообщали о том, что операции осуществлялись дома у подозреваемой. В ходе обысков там были найдены и изъяты скальпели, лекарственные препараты для анестезии и различные фрагменты медицинской техники.

Автор: Злата Богатова

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