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Путин подготовил статью о Второй мировой войне
14.6.2020 22:54
Фото: smi2.net
Глава российского государства Владимир Путин завершил работу над статьей, посвященной событиям периода Второй мировой войны.
Как передает ТАСС, об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря главы РФ, "президент уже написал статью". Дмитрий Песков рассказал о статье президента, отвечая на соответствующий вопрос. Официальный представитель Кремля пояснил, что Владимир Путин позднее примет решение о том, когда этот материал будет опубликован.
Ранее стало известно о планах главы государства подготовить к публикации статью, которая посвящена событиям, связанным со Второй мировой войной. Предполагается, что сроки выхода этого материала будут связаны с датами проведения основных торжеств по случаю 75-летнего юбилея Победы.
В конце 2019 года Путин рассказывал о том, что собирается написать статью о периоде, который предшествовал началу войны, на основе архивных документов. В прошлом президент в своих публичных выступлениях уже не раз уделял большое внимание событиям этого времени, в частности, т.н. Мюнхенскому сговору и роли некоторых европейских государств.
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