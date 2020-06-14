ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Японии отреагировали на слова Путина о Курилах
В Японии отреагировали на слова Путина о Курилах
В Пекине убрали из продажи лосось из-за вспышки коронавируса
В Пекине убрали из продажи лосось из-за вспышки коронавируса
В Марселе манифестация против расизма переросла в столкновения с полицией
В Марселе манифестация против расизма переросла в столкновения с полицией
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин подготовил статью о Второй мировой войнеПутин подготовил статью о Второй мировой войне
В Ростуризме прокомментировали сведения о требовании свидетельства о браке при заселении в отельВ Ростуризме прокомментировали сведения о требовании свидетельства о браке при заселении в отель
В Японии отреагировали на слова Путина о КурилахВ Японии отреагировали на слова Путина о Курилах
В Екатеринбурге младенец после удара отца выпал из перевернувшейся коляскиВ Екатеринбурге младенец после удара отца выпал из перевернувшейся коляски
В Атланте против протестующих применили слезоточивый газВ Атланте против протестующих применили слезоточивый газ

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Путин подготовил статью о Второй мировой войне


14.6.2020 22:54
Путин подготовил статью о Второй мировой войнеФото: smi2.net

Глава российского государства Владимир Путин завершил работу над статьей, посвященной событиям периода Второй мировой войны.

Как передает ТАСС, об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы РФ, "президент уже написал статью". Дмитрий Песков рассказал о статье президента, отвечая на соответствующий вопрос. Официальный представитель Кремля пояснил, что Владимир Путин позднее примет решение о том, когда этот материал будет опубликован.

Ранее стало известно о планах главы государства подготовить к публикации статью, которая посвящена событиям, связанным со Второй мировой войной. Предполагается, что сроки выхода этого материала будут связаны с датами проведения основных торжеств по случаю 75-летнего юбилея Победы.

В конце 2019 года Путин рассказывал о том, что собирается написать статью о периоде, который предшествовал началу войны, на основе архивных документов. В прошлом президент в своих публичных выступлениях уже не раз уделял большое внимание событиям этого времени, в частности, т.н. Мюнхенскому сговору и роли некоторых европейских государств.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 145

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Республиканцы предлагают ввести жесткие санкции в отношении РФРеспубликанцы предлагают ввести жесткие санкции в отношении РФ
Глава Норильска после аварии на ТЭЦ-3 стал фигурантом уголовного делаГлава Норильска после аварии на ТЭЦ-3 стал фигурантом уголовного дела
В Сирии найдено тело похищенной боевиками курдской девушкиВ Сирии найдено тело похищенной боевиками курдской девушки
В Атланте против протестующих применили слезоточивый газВ Атланте против протестующих применили слезоточивый газ
В Кремле прокомментировали программу Михалкова о чипированииВ Кремле прокомментировали программу Михалкова о чипировании

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru