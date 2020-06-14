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В Японии отреагировали на слова Путина о Курилах
14.6.2020 21:29
Фото: nstore.travel
После заявления российского президента Владимира Путина о принадлежности Курильских островов жители Японии выразили мнение о том, что РФ никогда не отдаст эти земли.
Соответствующие комментарии появились после публикации издания Yomiuri shimbun.
Перевод оригинального материала вместе с реакцией пользователей публикует ИноСМИ.
Статья посвящена речи Владимира Путина в честь Дня России 12 июня, в которой он назвал Курильские острова домом. Президент РФ говорил о родной земле, которая простирается "от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма".
Как отметили читатели, комментируя статью, вряд ли Москва когда-либо отдаст Токио эти территории. Судя по всему, в России их уже считают своими, там создали базу для жизни своих граждан, пишут пользователи. РФ никогда не расстанется ни с одним из островов, констатировали японцы.
В прошлом российское руководство уже не раз заявляло о неоспоримости суверенитета над Курилами.
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