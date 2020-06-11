Новости шоу-бизнеса

|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
За сутки в России выявили около 9 тыс. новых случаев COVID-19
12:46
Фото: vk.com
В течение минувших суток в России зафиксировали 8987 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Наибольшее количество заболевших было выявлено, как и прежде, в Москве и столичном регионе.
В столице и Подмосковье за последний день зарегистрировали соответственно 1714 и 730 новых случаев заражения коронавирусом. 270 инфицированных выявили в Петербурге, 320 и 221 - в Свердловской и Нижегородской областях.
По данным официальной статистики, общее количество выявленных случаев COVID-19 с начала пандемии в РФ, вчера перешагнувшее полумиллионный рубеж, сейчас составляет 511,4 тыс.
За период с начала пандемии вылечились в нашей стране уже почти 267 тыс. человек. Среди пациентов с подтвержденным коронавирусом было зафиксировано 6715 летальных исходов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|