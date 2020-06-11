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В Словакии установили личность напавшего на начальную школу
11.6.2020 20:12
Фото: ren.tv
К преступлению причастен молодой человек, в прошлом учившийся в этом образовательном учреждении, передают зарубежные СМИ со ссылкой на полицию Братиславы.
Кроме того, в последнее время 22-летний мужчина работал в школе.
Вооруженное нападение на начальную школу в словацком городе Врутки совершил ее 22-летний сотрудник. В прошлом мужчина и сам посещал это учебное заведение, выяснили следователи. В последнее время он трудился в школе, отвечая за обслуживание автоматов с едой и напитками, снабжение школьного буфета.
Ранее стало известно, что нападавшего ликвидировала прибывшая на вызов полиция. К тому времени он успел нанести ножевые ранения по меньшей мере двум детям и нескольким сотрудникам. Состояние директора школы, доставленного в больницу в числе пострадавших, медики оценивают как тяжелое.
Расследование продолжается. Правоохранители выясняют, какие мотивы побудили молодого человека совершить нападение.
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