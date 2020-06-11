|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Уволен сотрудник Росгвардии, угрожавший подкинуть наркотики москвичу
11.6.2020 16:19
Фото: кадр видео с youtube.com
Сотрудника Росгвардии, прибывшего на вызов в столичную коммуналку и угрожавшего подбросить наркотики хозяину комнаты, уволили, передает ТАСС.
Как стало известно из источника в правоохранительных органах Москвы, теперь уже бывший росгвардеец принес извинения мужчине.
По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, по итогам служебной проверки уже был подписан приказ об увольнении сотрудника. Кроме того, он привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.
Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, сделанная в минувшие выходные. На кадрах было запечатлено, как двое сотрудников Росгвардии прибыли на вызов: женщина пожаловалась на слушавшего музыку соседа.
Судя по материалу, распространившемуся в Сети, сотрудник ведомства с порога начал позволять себе оскорбительные реплики в адрес хозяина комнаты. Кроме того, он открыто заявил, что подбросит москвичу наркотические вещества, после чего тот отправится за решетку.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|