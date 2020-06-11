Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Уволен сотрудник Росгвардии, угрожавший подкинуть наркотики москвичу

11.6.2020 16:19

Фото: кадр видео с youtube.com



Сотрудника Росгвардии, прибывшего на вызов в столичную коммуналку и угрожавшего подбросить наркотики хозяину комнаты, уволили, передает ТАСС.



Как стало известно из источника в правоохранительных органах Москвы, теперь уже бывший росгвардеец принес извинения мужчине.



По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, по итогам служебной проверки уже был подписан приказ об увольнении сотрудника. Кроме того, он привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.



Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, сделанная в минувшие выходные. На кадрах было запечатлено, как двое сотрудников Росгвардии прибыли на вызов: женщина пожаловалась на слушавшего музыку соседа.



Судя по материалу, распространившемуся в Сети, сотрудник ведомства с порога начал позволять себе оскорбительные реплики в адрес хозяина комнаты. Кроме того, он открыто заявил, что подбросит москвичу наркотические вещества, после чего тот отправится за решетку.



Автор: Злата Богатова

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