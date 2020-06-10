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В центре Стокгольма произошла перестрелка
10.6.2020 23:22
Фото: jyllands-posten.dk
В одном из торговых центров столицы Швеции полицейские эвакуировали персонал и посетителей из-за перестрелки.
Как передают зарубежные СМИ, инцидент произошел в ТЦ Kista Galleria примерно в 14:46 по московскому времени.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Стокгольма уточняется, что стрельбу, предположительно, устроили неизвестные злоумышленники, пытавшиеся ограбить ювелирный магазин. По предварительным данным, все они успели скрыться.
В ряде источников появились сообщения о том, что предполагаемых преступников было двое.
В полиции пояснили, что уже ведется поиск грабителей. Сведений о том, успели ли они совершить преступление, из официальных источников пока не поступало. Нет и достоверной информации о возможных пострадавших. Обстоятельства инцидента выясняются.
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