Новости шоу-бизнеса

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В апреле более 3 тыс. россиян побывали за рубежом, несмотря на закрытые границы


12:18
В апреле более 3 тыс. россиян побывали за рубежом, несмотря на закрытые границыФото: smi2.net

В течение апреля, несмотря на закрытые из-за пандемии коронавируса границы и приостановленное международное авиасообщение, за границу выехали несколько тысяч россиян.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные доступной зарубежной статистики.

Напомним, с 27 марта власти РФ приостановили международное авиасообщение, спустя три дня - 30 марта - было объявлено о закрытии границ. С этого момента выезжать за пределы могли лишь некоторые категории граждан.

Среди тех, кто в течение апреля покидал Россию, были дипломатические работники, водители грузовых автомобилей, жители Калининградской области, а также граждане РФ, которым потребовалось выехать в другую страну из-за смерти близкого родственника.

Наибольшее количество россиян в этот период приезжали в Южную Корею. Как свидетельствуют данные Национальной туристической организации этого государства, в страну прибыло более 1,2 тыс., подавляющее большинство которых являлись членами морских экипажей.

Среди тех, кто приехал в апреле в Южную Корею, 128 россиян заявили о туристической цели поездки, четверо - о деловой, еще один визит был официальном. В 1090 случаях цель поездки была обозначена как иная.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 280

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