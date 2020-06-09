Новости шоу-бизнеса

|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В апреле более 3 тыс. россиян побывали за рубежом, несмотря на закрытые границы
12:18
Фото: smi2.net
В течение апреля, несмотря на закрытые из-за пандемии коронавируса границы и приостановленное международное авиасообщение, за границу выехали несколько тысяч россиян.
Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные доступной зарубежной статистики.
Напомним, с 27 марта власти РФ приостановили международное авиасообщение, спустя три дня - 30 марта - было объявлено о закрытии границ. С этого момента выезжать за пределы могли лишь некоторые категории граждан.
Среди тех, кто в течение апреля покидал Россию, были дипломатические работники, водители грузовых автомобилей, жители Калининградской области, а также граждане РФ, которым потребовалось выехать в другую страну из-за смерти близкого родственника.
Наибольшее количество россиян в этот период приезжали в Южную Корею. Как свидетельствуют данные Национальной туристической организации этого государства, в страну прибыло более 1,2 тыс., подавляющее большинство которых являлись членами морских экипажей.
Среди тех, кто приехал в апреле в Южную Корею, 128 россиян заявили о туристической цели поездки, четверо - о деловой, еще один визит был официальном. В 1090 случаях цель поездки была обозначена как иная.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|