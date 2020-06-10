Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Воронеже сотрудник полиции сбил трех пешеходов: один человек погиб

10.6.2020 11:32

Фото: vk.com



В результате ДТП, случившегося в минувший вторник, 9 июня, на Ленинском проспекте в Воронеже, погиб мужчина, две женщины получили серьезные травмы.



Автомобилем управлял сотрудник полиции, пишут российские СМИ со ссылкой на источники в местных правоохранительных структурах.



По предварительным данным, примерно в 19:25 машина, которой в нерабочее время управлял 24-летний участковый уполномоченный одного из отделов полиции УМВД России по Воронежу, на большой скорости выехала на тротуар. Под колеса автомобиля попали три человека, один из которых от полученных ранений скончался на месте.



Состояние двух женщин, доставленных в больницу с травмами, врачи оценивают как тяжелое.



Полицейские приступили к выяснению всех обстоятельств ЧП. Среди основных версий сейчас рассматривается техническая неисправность либо вынужденный уход от столкновения с другим транспортным средством. Отмечается, что управлявший машиной водитель был трезв.



По факту случившегося также проводит проверку руководство областного ГУ МВД РФ. Сотрудник полиции будет уволен из органов с отрицательной мотивировкой, но и понесет должное наказание, если будет установлена его вина, пояснили в ведомстве.



На период служебной проверки участкового и его непосредственного руководителя отстранили от службы.



Автор: Злата Богатова

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