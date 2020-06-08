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В Кремле прокомментировали программу Михалкова о чипировании
8.6.2020 21:02
Фото: russophile.org
Российский президент Владимир Путин имеет представление о ситуации, которая сейчас складывается вокруг авторской передачи "БесогонТВ" режиссера Никиты Михалкова, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как пояснил официальный представитель Кремля, Путину известна как аргументация Михалкова, так и руководства канала.
Глава РФ Владимир Путин осведомлен о ситуации, которая сложилась с авторской программой "БесогонТВ" российского кинорежиссера Никиты Михалкова, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Передача сейчас выходит на YouTube - ранее один из выпусков не допустили в эфир телевизионного канала "Россия-24".
Пресс-секретарь главы государства пояснил, что не обладает информацией о том, общались ли Путин и Михалков "после выхода нашумевших выпусков "Бесогона". Поэтому каких-либо комментариев о реакции президента на соответствующие выпуски он дать пока не может, добавил Песков.
Ранее лишь на видеохостинге был размещен выпуск авторской программы "БесогонТВ", которая до этого также показывалась в эфире телевизионного канала "Россия-24". Как пояснили в пресс-службе Михалкова, материал, размещенный на YouTube, причиной этого стало снятие с эфира выпуска повтора "БесогонТВ" от 1 мая.
В холдинге ВГТРК от комментариев по этому поводу пока воздерживаются.
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