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Депутата Шувалову, пригласившую Навального в Мосгордуму, исключили из КПРФ


21:50
Депутата Шувалову, пригласившую Навального в Мосгордуму, исключили из КПРФФото: dosye.top

Согласно решению столичного горкома КПРФ, из партии исключили депутата Мосгордумы Елену Шувалову.

Ранее она уже снялась с партучета после скандала, связанного с приглашением оппозиционера Алексея Навального на "круглый стол" в заксобрании.

По словам Елены Шуваловой, сегодня ее "исключили окончательно", передает агентство "Интерфакс". Формулировка решения станет известна, когда ей передадут официальный документ с объяснением. Все, что просто озвучивалось ранее на словах, Шувалова назвала "ерундой".

Депутат пояснила, что речь идет о том, что она "не имела права Навального на "круглый стол" приглашать". Теперь же она собирается стать "просто независимым политиком" и уже практически не переживает из-за случившегося - период, когда она волновалась, кончился.

Шувалова отметила, что за ее исключение во время голосования выступили десять человек, еще двое предпочли воздержаться.

Напомним, в конце минувшего ноября Шувалова пригласила Навального и ряд других представителей Фонда борьбы с коррупцией в Мосгордуму для участия в "круглом столе". Мероприятие позже отменили после соответствующего требования Николая Зубрилина, возглавляющего фракцию КПРФ. Представитель партии указал на то, что Шувалова, действуя лишь от своего имени, предварительно не ознакомила фракцию со списком приглашенных участников.

Автор: Злата Богатова

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