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МИД России отверг заявления США о «фальшивой» ливийской валюте
30.5.2020 20:56
Фото: press-az.com
Российские дипломаты отвергли заявление американского Госдепартамента о партии "фальшивых" ливийских динаров, которые ранее якобы были изготовлены отечественным "Госзнаком".
Напомним, речь шла о конфискованных мальтийскими властями деньгах в сумме, эквивалентной $1,1 млрд.
Как указано в сообщении российского МИД, в 2015 году контракт на печать ливийских динаров был заключен АО "Госзнак" и Центробанком Ливии, после чего была произведена необходимая предоплата. Согласно этому договору, российская организация отправила в адрес ЦБ в городе Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами.
В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что деньги предназначались для поддержания стабильного функционирования экономики этого североафриканского государства.
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