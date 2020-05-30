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МИД России отверг заявления США о «фальшивой» ливийской валюте


30.5.2020 20:56
МИД России отверг заявления США о «фальшивой» ливийской валютеФото: press-az.com

Российские дипломаты отвергли заявление американского Госдепартамента о партии "фальшивых" ливийских динаров, которые ранее якобы были изготовлены отечественным "Госзнаком".

Напомним, речь шла о конфискованных мальтийскими властями деньгах в сумме, эквивалентной $1,1 млрд.

Как указано в сообщении российского МИД, в 2015 году контракт на печать ливийских динаров был заключен АО "Госзнак" и Центробанком Ливии, после чего была произведена необходимая предоплата. Согласно этому договору, российская организация отправила в адрес ЦБ в городе Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что деньги предназначались для поддержания стабильного функционирования экономики этого североафриканского государства.

Автор: Злата Богатова

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