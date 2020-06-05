Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Швеции заподозрили Россию и Китай в причастности к протестам в США

5.6.2020 20:03

Фото: vk.com



Москва и Пекин могут использовать в собственных целях протестные акции, охватившие Соединенные Штаты. Соответствующее утверждение сделала сегодня новостная служба Sveriges Radio, которая выпустила информационный материал, в котором приводится мнение Себастьяна Бая.



Аналитик из Шведского института оборонных исследований, являющегося правительственной организацией, выступил с заявлением о том, что власти РФ и КНР якобы могут использовать в своих целях массовые протесты, волна которых охватила США.



В публикации Sveriges Radio отмечается, что воздействие России и Китая может происходить как через открытые мнения, так и скрыто. Со ссылкой на выводы Себастьяна Бая указано, что вопрос был тщательно изучен целым рядом СМИ. В результате выяснилось, что якобы имеет место некое влияние, которое оказывается через дипломатические структуры и государственную прессу.



В статье также приводится комментарий спикера ЕС по иностранным делам и официального представителя Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (EastStratcom Task Forse) Питера Стано. По его словам, Россия обвиняет в причастности к беспорядкам Демократическую партию Соединенных Штатов.



Ранее мнением о событиях последних дней в США поделилась германский канцлер Ангела Меркель.



Автор: Злата Богатова

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