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В Краснодарском крае продлили карантин до 21 июня
4.6.2020 22:03
Фото: deon.pl
Глава региона Вениамин Кондратьев принял решение о продлении карантинных ограничений с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и ведущих врачей Краснодарского края, сообщает ТАСС.
Период действия противоэпидемических мер расширен до 21 июня.
О продлении карантинного режима, который ранее был объявлен на Кубани в рамках борьбы с коронавирусом, губернатор региона Вениамин Кондратьев объявил на заседании краевого оперативного штаба.
Глава администрации региона пояснил, что закрытым в указанный период пока еще останется межмуниципальное транспортное сообщение, сохраняется пропускная система. Вместе с тем, начиная с 6 июня в Краснодарском крае предполагается открыть парки, набережные и места общего пользования.
В России на сегодняшний день было в общей сложности зафиксировано 441 108 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе — 8 831 за последние сутки. За минувший день скончались 169 пациентов с подтвержденным диагнозом. Количество жертв заболевания за весь период достигло 5 384 человек.
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