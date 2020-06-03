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В Кремле отреагировали на слова Трампа о необходимости ядерного пакта


3.6.2020 21:13
В Кремле отреагировали на слова Трампа о необходимости ядерного пактаФото: livejournal.com

Время по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) уходит, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует сегодня РИА Новости.

Официальный представитель Кремля заявил о том, что министрам иностранных дел необходимо усиливать деятельность в этом направлении.

Дмитрий Песков прокомментировав заявление американского лидера Дональда Трампа, который ранее выразил намерение заключить "ядерный пакт" с Россией. Глава Соединенных Штатов отмечал, что на сегодняшний день, по его мнению, "это самая большая проблема, которая есть в мире".

Пресс-секретарь российского президента сказал, что время по ДСНВ уходит, поэтому внешнеполитическим ведомствам стоит увеличить интенсивность работы в этом направлении.

Единственным действующим соглашением между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений сейчас является Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (или СНВ-3). Срок действия этого документа истечет в феврале следующего года.

Представители Соединенных Штатов продолжают настаивать на необходимости включить в число участников соглашения Китай. Кроме того, для продления срока действия документа американские власти хотели бы дополнительно включить в договор целый ряд систем вооружений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 256

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