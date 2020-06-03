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США запретят китайским авиакомпаниям полеты
3.6.2020 20:53
Фото: staticflickr.com
С шестнадцатого июня вступает в силу запрет на полеты китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты и из страны, информирует американское транспортное министерство.
Ведомство распространило заявление о соответствующем указе, подписанном президентом США Дональдом Трампом.
В документе, который был подписан американским лидером в среду, 3 июня, говорится о приостановлении полетов китайских пассажирских авиакомпаний в Соединенные Штаты и из страны. Предполагается, что запрет вступает в силу с 16 июня, но в случае необходимости Дональд Трамп может ускорить его введение, отмечается в тексте официального сообщения американского Минтранса.
Как сообщают американские СМИ, свое решение глава государства назвал ответом на действия Пекина. По словам Дональда Трампа, руководство КНР не дает возможности американским авиаперевозчикам возобновить рейсы в их страну в полном объеме.
Ранее американские авиакомпании вынужденно сократили полеты в Китай из-за угрозы распространения нового коронавируса. В Пекине до сих пор еще не разрешили им возобновить деятельность в прежних масштабах, хотя они выражали готовность сделать это уже с первого июня.
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