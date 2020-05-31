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Под Красноярском пьяный бесправник врезался в магазин: погибли три человека
31.5.2020 22:59
Фото: smi2.net
Следственные органы Красноярского края по итогам проверки возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП.
В результате аварии три человека погибли, еще пять получили ранения. Как показала экспертиза, водитель, допустивший аварию, в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.
Трагический инцидент случился в поселке Памяти 13 Борцов, где автомобиль ВАЗ-2105, съехав с дороги, перевернулся и въехал в здание магазина. В салоне машины находилось в общей сложности восемь человек, трое из них - две женщины и мужчина - от полученных травм скончались на месте.
В аварии пять человек получили ранения, трое были госпитализированы, еще двое после оказания первой помощи отказались ехать в стационар. Состояние одного из пострадавших медики сейчас оценивают как тяжелое.
По данным региональных СМИ, 30-летний мужчина, который находился за рулем, не имел водительских прав.
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