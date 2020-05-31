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В Кремле рассчитывают на отмену ограничений к дню парада Победы
31.5.2020 19:25
Фото: russophile.org
В Кремле надеются, что ограничения, введенные ранее в рамках борьбы с коронавирусом, будут сняты к 24 июня, когда состоится парад Победы.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин". Передача выходит в эфир телевизионного канала "Россия 1".
Как рассказал официальный представитель Кремля, на праздничный военный парад, который пройдет через месяц в российской столице, пригласят зарубежных лидеров. Дмитрий Песков пояснил, что программа проведения торжественных мероприятий будет уточняться с учетом развития эпидемиологической ситуации.
Вместе с тем, пресс-секретарь российского лидера заявил о том, что в Кремле рассчитывают на скорую отмену ограничений. Песков выразил надежду на то, что ко времени проведения парада от противовирусных мер уже "практически ничего не останется".
Ранее глава РФ Владимир Путин объявил нерабочим днем 24 июня, когда на Красной площади, а также в других городах нашей страны пройдут торжественные парады по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В тексте указа, размещенного на официальном сайте Кремля, говорилось о том, что начало праздничных мероприятий запланировано на 10 часов по московскому времени.
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