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Госдеп обвинил РФ в незаконной поставке денег в Ливию
30.5.2020 18:31
Фото: worldenergynews.gr
Государственный департамент Соединенных Штатов высказал обвинения в адрес России: по данным американского ведомства, в Ливию были осуществлены поставки контрафактной ливийской валюты на общую сумму более миллиарда долларов.
Соответствующее заявление сделала пресс-служба американского внешнеполитического министерства.
Как указывает Госдеп, ливийскую валюту, которая якобы была напечатана российским "Гознаком", изъяло правительство Мальты. В результате в Вашингтоне сделали вывод о том, что действия Москвы усугубляют экономическую ситуацию в Ливии.
Ранее появилась информация о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность направить в Тунис военных для противодействия РФ в регионе.
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