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Кравчук указал «единственный способ остановить» Россию
29.5.2020 20:20
Фото: vk.com
По мнению первого украинского президента Леонида Кравчука, "остановить агрессивные дела" Москвы удастся лишь с помощью совместных действий международной коалиции.
Своим мнением экс-глава государства поделился в интервью порталу "Гордон".
Первый президент Украины Леонид Кравчук подверг критике политику стран Европы в отношении России. По его мнению, сейчас имеется лишь один действительно эффективный способ "остановить" Москву. Он заключается в том, чтобы создать международную коалицию и применять жесткие меры.
Как пояснил Кравчук, выход он видит лишь в том, чтобы сформированная коалиция объявляла еще более сильные финансово-экономических санкции, а также добилась полной изоляции - политической и дипломатической.
Бывший украинский лидер отметил, что создание подобного рода коалиции необходимо не только против Москвы, но и вообще против любой агрессии. Кравчук при этом добавил, что российские власти вносят свою лепту в эту агрессию, принимая участие "в шести военных горячих точках" планеты.
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