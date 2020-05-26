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Путин во время совещания бросил на стол ручку
26.5.2020 21:15
Фото: divanews.ru
В социальных сетях и СМИ начали распространяться видеокадры, сделанные в ходе сегодняшнего совещания во главе с президентом РФ.
На записи, размещенной @Kremlinpool_RIA запечатлен момент, когда российский лидер Владимир Путин бросает на стол ручку.
Главной темой этого совещания стала ситуация с пожарами и паводками в различных регионах нашей страны. Российский президент Владимир Путин бросил ручку на стол после слов о том, что люди могут лишиться жилища либо возникнет угроза их жизни.
Глава государства обратился к участникам совещания с призывом начать работать, а потом выразил намерение "послушать доклад министра по чрезвычайным ситуациям".
В ходе заседания президент также отметил, что ему необходима актуальная картина происходящего. Речь о том, где сейчас складывается наиболее сложное положение, а также какие меры нужно предпринимать федеральным и региональным властям для разрешения ситуации и помощи людям.
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