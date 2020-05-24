Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Минздрав Башкирии проверяет сведения о запертых в морге медсестрах

24.5.2020 21:10

Фото: noticiasaominuto.com



Лаборатория, расположенная в одном из зданий на территории Архангельской ЦРБ, была переделана под изолятор для сотрудников, которые контактировали с зараженными коронавирусом пациентами, заявили в Министерстве здравоохранения Башкирии. В ведомстве пояснили, что после публикаций в прессе уже начата проверка.



В ряде российских СМИ появились ранее сообщения о медсестрах Архангельской центральной районной больницы (ЦРБ). После контакта с пациентом, который был заражен новой коронавирусной инфекцией, медицинских работников "изолировали" в морге, рассказывалось в публикациях.



После резонанса, вызванного такими сведениями, проверку также проводит прокуратура региона, передает ТАСС.



Прокомментировав эту информацию, в Минздраве Башкирии пояснили, что на территории Архангельской ЦРБ расположено здание с двумя помещениями, которые имеют отдельный вход. По словам представителей ведомства, там располагается патолого-анатомическое отделение и помещение для хранения трупов. Вместе с тем, в период 14-18 мая там не было тел.



Во втором помещении, рассказали чиновники, находится лаборатория. Ранее она была переоборудована под изолятор для сотрудников, которым пришлось контактировать с пациентами с подтвержденным коронавирусом COVID-19.



В Минздраве подчеркнули, что помещение изолятора полностью соответствует всем нормативам. Назвав условия хорошими, в ведомстве добавили, что там имеются кровати, туалет и душ. Медработников изолировали там, согласно требованиям Роспотребнадзора.



Автор: Злата Богатова

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