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Путин подписал закон о проведении дистанционного голосования


23.5.2020 19:33
Путин подписал закон о проведении дистанционного голосованияФото: livejournal.com

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает организацию голосования дистанционно на выборах всех уровней.

С текстом данного документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому закону, который подписал глава РФ, будет введено понятие "дистанционное электронное голосование". Оно обозначает организацию голосования без применения бюллетеней, которые изготовляются на бумажных носителях, и предполагает использование специального ПО.

Предполагается, что возможность распространится на избирателей, которые проживают в местах, где не имеется помещений для проведения голосования, либо с затрудненным транспортным доступом. В подобных случаях проведение досрочного голосования возможно не раньше, чем за пятнадцать дней до основной даты голосования, установленной ЦИК России, указано в поправках.

Кроме того, согласно новому закону разрешается собирать подписи избирателей и участников референдумов при помощи специализированного "Единого портала государственных и муниципальных услуг" . Уточняется, что таким образом может быть собрано не больше половины от нужного количества подписей.

Власти российских регионов, в соответствии с поправками к законодательству, получат право устанавливать в своих пределах индивидуальные рамки по числу "электронных" подписей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 507

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