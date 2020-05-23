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Путин подписал закон о проведении дистанционного голосования
23.5.2020 19:33
Фото: livejournal.com
Российский президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает организацию голосования дистанционно на выборах всех уровней.
С текстом данного документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно новому закону, который подписал глава РФ, будет введено понятие "дистанционное электронное голосование". Оно обозначает организацию голосования без применения бюллетеней, которые изготовляются на бумажных носителях, и предполагает использование специального ПО.
Предполагается, что возможность распространится на избирателей, которые проживают в местах, где не имеется помещений для проведения голосования, либо с затрудненным транспортным доступом. В подобных случаях проведение досрочного голосования возможно не раньше, чем за пятнадцать дней до основной даты голосования, установленной ЦИК России, указано в поправках.
Кроме того, согласно новому закону разрешается собирать подписи избирателей и участников референдумов при помощи специализированного "Единого портала государственных и муниципальных услуг" . Уточняется, что таким образом может быть собрано не больше половины от нужного количества подписей.
Власти российских регионов, в соответствии с поправками к законодательству, получат право устанавливать в своих пределах индивидуальные рамки по числу "электронных" подписей.
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