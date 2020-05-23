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В Ростовской области выявлен крупный очаг COVID-19


23.5.2020 16:02
В Ростовской области выявлен крупный очаг COVID-19Фото: kurgan-med.ru

Регион вышел на первое место на юге России по количеству зараженных коронавирусом COVID-19 после того, как выявили очаг в Сальском психоневрологическом интернате.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

Как передают российские СМИ со ссылкой на местные власти, на территории Ростовской области был зафиксирован резкий скачок числа зараженных коронавирусной инфекции. За минувшие сутки наибольшая часть инфицированных была выявлена в Сальском районе. В расположенном там психоневрологическом интернате заболевание подтвердилось у 248 человек.

Вместе с тем, по данным Роспотребнадзора, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в регионе за последний день возросло на 353. Общее число выявленных зараженных теперь составляет более 3,4 тыс. человек.

Согласно официальным данным, Ростовская область оказалась на первом месте по количеству зараженных в Южном федеральном округе. Следом идет Краснодарский край, на территории которого зафиксировали около 3,1 тыс. пациента с этим заболеванием.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 655

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