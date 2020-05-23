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Спикер парламента Чечни назвал сплетнями сообщения о болезни Кадырова
23.5.2020 14:11
Фото: surfingbird.ru
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов прокомментировал сообщения, распространившиеся ранее в СМИ о состоянии Рамзана Кадырова и призвал не беспокоиться о его здоровье.
По его словам, все эти сведения являются сплетнями.
Магомед Даудов отреагировал на информацию, распространяемую в последние дни прессой о болезни главы республики. Спикер парламента Чечни заявил, что эти сведения не соответствуют действительности и представляют собой лишь слухи. По его словам, "глава республики Рамзан Ахматович здоров".
"Повода для беспокойства нет", - подчеркнул Даудов, обратившись к жителям региона в прямом эфире в Instagram.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщал о том, что Рамзан Кадыров на самолете доставлен в Москву и находится в одной из столичных больниц с подозрением на заражение коронавирусом.
В минувшую пятницу Telegram-канал Baza рассказал, что медики оценивают состояние Кадырова как тяжелое. У чеченского лидера якобы диагностировано серьезное поражение легких. Уточнялось также, что глава Республики мог заразиться, когда навещал главу администрации Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова.
Приехав к нему в больницу около двух недель назад (у Абдурешидова к тому моменту лабораторно подтвердили коронавирус), Кадыров находился в т.н. "красной зоне" практически без средств защиты. На Кадырове были лишь наброшенный халат и легкая маска.
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