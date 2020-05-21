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Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
21.5.2020 20:43
Фото: vk.com
Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу (ДОН), подтвердил сегодня американский президент Дональд Трамп.
Как передают зарубежные СМИ, глава государства говорил об этом в ходе общения с журналистами возле Белого дома.
По словам Дональда Трампа, он сохраняет "хорошие отношения" с российскими властями. Вместе с тем, Москва не выполняет свои обязательства по данному договору, заявил американский лидер. По его словам, имеются достаточно "высокие шансы, что мы заключим новое соглашение", когда руководство РФ само придет и "выразит желание заключить сделку".
Глава Соединенных Штатов при этом добавил, что может рассмотреть как возвращение, на некоторых определенных условиях, к выполнению Договора по открытому небу, так и вариант, подразумевающий совершенно новое соглашение.
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