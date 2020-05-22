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Небензя заявил о вине Киева в потере Крыма


22.5.2020 10:22
Небензя заявил о вине Киева в потере КрымаФото: mt.ru

Постпред РФ при ООН Василий Небензя Небензя напомнил европейским коллегам о том, какие события предшествовали воссоединению Крыма с Россией, передает ТАСС.

Дипломат говорил об этом, когда выступал в ходе заседания Совбеза ООН, которое состоялось в режиме видеосвязи.

Заседание проводилось по т.н. формуле Арриа, в форме неформального обсуждения с участием представителей гражданского сообщества.

Иностранные дипломаты, представлявшие Францию, ФРГ и Чехию, выразили мнение о том, что воссоединение Крыма с Россией нарушает международное право, поэтому они его не признают. Представитель МИД РФ на это ответил, что в данном случае Киев может винить лишь себя, ведь путь к референдуму в 2014 году открылся после действий украинского руководства.

Как пояснил Василий Небензя, он не является поклонником бывшего украинского лидера Виктора Януковича. Однако стоит помнить о том, что Германия, Польша и Франция являлись гарантами соглашения, которое было достигнуто между экс-главой украинского государства и оппозиционными силами. И эти гарантии были нарушены на следующий же день, когда оппозиционеры попросту захватили власть в стране. После тех событий в Киеве Януковичу оставалось лишь бежать, так как испытывал опасения, "и оправданно, за свою жизнь", - отметил Небензя.

Этот период и стал отправной точкой событий в Крыму, заявил постпред России. При этом дипломат указал, что главной целью встречи является не стремление что-то доказать. Небензя подчеркнул, что иностранным дипломатам нужно знать о том, как реально складывается сейчас ситуация в Крыму, услышав тех, кто живет на полуострове.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 671

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