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Москву накроет сильный циклон с мокрым снегом
20.5.2020 15:05
Фото: livejournal.com
Метеорологи предсказывают сильный циклон с мокрым снегом, который накроет Москву завтра, 21 мая.
Со ссылкой на прогноз центра "Фобос" уточняется, что погода испортится и в Подмосковье.
В ночь на четверг 21 мая в столицу и Московскую область могут прийти проливные дожди и мокрый снег. Осадки обусловлены высотным циклоном, который сформировался в очаге полярного холода.
Синоптики уточняют, что выпадение снега наиболее вероятно в северной части столичного региона, однако это может случиться и в центре Москвы.
Учитывая существенное ухудшение видимости, водителям советуют особо соблюдать осторожность на дорогах.
По данным метеорологов, потеплеет с 25 мая, температура вновь установится на обычном для мая уровне и будет составлять около 15−20 градусов.
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