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В Японии допускают утечку секретных сведений о новой сверхзвуковой ракете
20.5.2020 13:29
Фото: alchetron.com
Минобороны Японии
В Министерстве обороны Японии подозревает, что хакеры могли похитить секретную информацию, которая связана с разработками новейшей сверхзвуковой ракеты. Со ссылкой на источники в ведомстве зарубежные СМИ передают о начале соответствующего расследования.
Как сообщает агентство "Интерфакс", цитируя японскую газету "Асахи симбун", пропали сведения, касающиеся требований к техническим характеристикам новейшей ракеты. Предположительно, кибермошенники получили незаконный доступ к этой информации во время массированной атаки. Инцидент был зафиксирован в период, когда японское Минобороны рассылало данные компаниям оборонного сектора.
Со ссылкой на правительственные источники уточняется, что рассылка осуществлялась в целях проведения тендера на размещение заказа.
О новой ракете известно, что она относится к типу, который в настоящее время используют Китай, Россия и Соединенные Штаты. Она способна развивать сверхзвуковую скорость и наносить точные удары, преодолевая значительные расстояния и системы противоракетной обороны противника.
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