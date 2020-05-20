Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После заявления посольства России Bloomberg исправил материал о коронавирусе в РФ

20.5.2020 09:59

Фото: vk.com



В публикации были изменены подписи в графике, который иллюстрировал данные Всемирного банка о количестве больничных коек, передает ТАСС.



Правка была внесена в материал после соответствующего заявления посольства РФ.



Как стало известно, американское агентство Bloomberg исправило материал, опубликованный на его сайте. Речь в нем шла о распространении коронавируса в России. Изменения последовали в связи с заявлением посольства РФ в Вашингтоне: дипломаты потребовали опровержения.



Дипмиссия на своей странице в Facebook пояснила, что в публикации были некорректно указаны статистические данные о количестве больничных коек в России. Авторы поменяли местами сведения о РФ и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Как указали российские дипломаты, согласно статистике ВБ, в 2013 году в России на тысячу человек приходилось 8,2 больничных койки, а в странах ОЭСР - 3,8. Но в публикации Bloomberg эти данные приводились как 3,8 в РФ и 8,2 в странах ОЭСР.



Несмотря на правки, внесенные в публикацию на портале Bloomberg, в Twitter, куда помещают ссылки на авторские комментарии агентства и выдержки из них, график остается в прежнем, неисправленном виде.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 805

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